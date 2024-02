Acusado de feminicídio em Parauapebas será julgado em Belém no final do mês

Será julgado no próximo dia 20, em Belém, um homem identificado como Diógenes dos Santos Samaritano, acusado de matar a própria companheira, Dayse Dyana Sousa e Silva. O julgamento será no Fórum Criminal, no bairro Cidade Velha, e será presidido pelo juiz Cláudio Hernandes Silva Lima, da 4ª Vara do Tribunal de Júri de Belém.

Dayse foi assassinada no dia 31 de março de 2019 na casa onde morava com o acusado no bairro Parque dos Carajás, em Parauapebas, no sudeste do Estado. Segundo levantamento feito pela perícia criminal, ela foi agredida e​ depois, já desacordada, foi jogada da janela do segundo piso da residência e morreu no local, de acordo com informações divulgadas pelo portal Correio de Carajás.

Ainda conforme a publicação, inicialmente, Diógenes e sua defesa chegaram a declarar que a vítima se atirou pela janela, mas as evidências encontradas pela perícia apontaram para feminicídio. Além disso, o histórico de violência de Diógenes também pesou na análise, segundo o Correio.

Ainda de acordo com o Correio de Carajás, o julgamento foi desaforado pra Belém porque a defesa de Diógenes alegou que tanto em Parauapebas quanto em Marabá, o júri não seria isento, pois o caso gerou ampla repercussão nas duas cidades.