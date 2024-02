Marido de 80 anos mata esposa a marteladas durante discussão

Uma mulher de 68 anos foi brutalmente assassinada a marteladas pelo próprio marido, um idoso de 80 anos. O crime aconteceu na cidade de Águas Lindas de Goiás, em Goiás, na última quinta-feira (01). Segundo informações da Polícia Civil, o homicídio ocorreu após uma discussão entre o casal, que até então não apresentava histórico de violência doméstica.

De acordo com informações do g1, o delegado Vinícius Máximo, responsável pelo caso, relatou que o suspeito estava sob o efeito de álcool no momento da prisão. O idoso, cujo nome não foi divulgado, foi encontrado ainda no local do crime.

VEJA MAIS

A vítima, que havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) cerca de dois anos atrás, estava sob os cuidados do marido desde então. O delegado informou que a discussão teve início após o suspeito ingerir bebidas alcoólicas. Durante o conflito, a vítima empurrou o marido e foi atacada com golpes de martelo na cabeça, resultando em sua morte.

Os vizinhos, ao ouvirem os gritos e a confusão, acionaram a polícia. Em seu depoimento, o idoso alegou que a esposa vinha reclamando dele há bastante tempo, e que, durante a discussão, "perdeu a cabeça".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)