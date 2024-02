Suspeito de tentar matar o próprio cunhado é preso em Ananindeua

Fabrício Rafael Brelaz de Almeida, de 31 anos, foi preso nesta terça-feira (6), em um residencial no bairro Icuí-Laranjeira, em Ananindeua. Ele é suspeito de tentar matar o próprio cunhado, em dezembro do ano passado.

As investigações da Polícia Civil apontam que a vítima estava saindo de carro, quando foi perseguida por Fabrício que estava em uma motocicleta, acompanhado de um comparsa, identificado como Allan Robson da Silva Souza.

Ao se aproximar do alvo, Alan efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a vítima no braço esquerdo.

O caso foi registrado na Polícia Civil, que representou pela prisão preventiva de Fabrício. O mandado, expedido pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, foi cumprido nesta terça-feira pela equipe da Delegacia do Icuí-Guajará, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém. A polícia não forneceu detalhes sobre a situação de Alan.