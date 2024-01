Homem é jogado de ponte por criminosos e sobrevive ao se segurar em cabos de aço

Um homem de 28 anos, vítima de um sequestro, conseguiu salvar a própria vida ao se segurar em cabos de aço após ter sido jogado de uma ponte pelos criminosos. O caso ocorreu em Betiorga, litoral de São paulo, na madrugada do último domingo (21).

Segundo informações oficiais, a vítima ficou pendurada no cabo de aço até a chegada do resgate.

De acordo com a Secretaria de Segurança pública, as equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas por uma pessoa que testemunhou três homens tentando jogar uma pessoa "muito machucada" da Ponte do Rio Itapanhaú. Ao chegar no local, os agentes ouviram o homem pedindo socorro.

Ele informou que tinha sido sequestrado, na noite da última sexta-feira (19/1), no bairro Perequê, no Guarujá, e levado até uma casa em Bertioga. Ao menos três envolvidos participaram do sequestro, sendo que um deles fazia sua vigia armado. O homem, que foi agredido pelos criminosos, teria ficado dois dias no cativeiro.

Segundo a SSP, o carro usado no crime foi encontrado no acostamento da rodovia ao lado de um dos autores, de 31 anos, que informou que ele e mais dois indivíduos participaram do ocorrido.

O caso está sendo investigado pelas autoridades como sequestro e tentativa de homicídio.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com