Médico é sequestrado após cair em golpe do Tinder em São Paulo; quatro pessoas são presas

Um médico de 36 anos foi vítima de um sequestro em São Paulo após cair no golpe do Tinder. Acreditando que estava conversando com uma mulher, ele foi atraído pelos criminosos e mantido em cativeiro. A libertação ocorreu na noite de segunda-feira (26) após a Polícia Militar descobrir o local onde ele estava sendo mantido refém. Quatro pessoas foram presas no caso.

A vítima, residente de São Roque, interior de São Paulo, teve um prejuízo de aproximadamente R$ 180 mil. O valor foi transferido de sua conta bancária e empréstimos foram realizados em seu nome pelos criminosos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o médico foi mantido em cativeiro em um imóvel na Brasilândia, zona norte da cidade. Uma mulher de 48 anos e dois homens, de 54 e 24 anos, foram presos em flagrante por extorsão e associação criminosa. Além disso, um homem de 22 anos, procurado pela Justiça, foi capturado durante a operação.

As autoridades receberam informações sobre o sequestro por parte de uma quadrilha especializada em golpes por aplicativos de encontros. O 49º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano e um pelotão da Rota realizavam uma operação conjunta quando receberam a denúncia.

Policiais encontram criminosos dentro de residência

Após identificarem a localização de uma das envolvidas na rua Manoel Nascimento Pinto, Jardim Guarani, os policiais foram autorizados a entrar na residência. Lá encontraram dois homens que admitiram seu envolvimento e revelaram que conseguiam contas bancárias para transferências fraudulentas via Pix.

A mulher proprietária do imóvel admitiu que recebia valores e os transferia para outras contas, detalhando o funcionamento da divisão do dinheiro entre os envolvidos. Enquanto isso, outra denúncia recebida indicou o local do cativeiro, onde o carro da vítima foi encontrado pelas equipes da Rota na Brasilândia.

O médico ficou amarrado no cativeiro desde às 15h do domingo. No local, a polícia também capturou um homem que estava foragido do CPP de Mongaguá.

No local de encontro, a surpresa

O médico relatou à polícia que viajou de São Roque para São Paulo para encontrar uma mulher que conheceu em um aplicativo de relacionamento. Ao chegar no local marcado, foi abordado pelos criminosos, que estavam em um Fiat Palio. No cativeiro, foi amarrado e coagido a entregar seu celular e senhas, além de realizar várias transações bancárias.

Ele foi deixado sozinho à noite, depois que os sequestradores foram informados da presença policial na região. O caso foi registrado no 13º Distrito Policial (Casa Verde).