Motorista de aplicativo é sequestrado e passa horas com faca no pescoço

Na madrugada de segunda-feira (9), um motorista de aplicativo foi sequestrado e passou horas com uma faca apontada para o pescoço. O autor do crime foi baleado e preso depois de três horas de negociação com a Polícia Militar (PM). A vítima disse que aceitou a corrida solicitada por alguém usando o nome de uma mulher. O caso aconteceu em Uberlândia (MG).

O sequestro foi descoberto depois que a filha da vítima chamou a PM por volta das 2h da madrugada. Ela contou que, como o pai estava demorando a voltar para casa, decidiu ligar para ele, mas quem atendeu foi o sequestrador que falou que "estava em fuga" com o motorista, mas que não o mataria, e depois desligou o telefone.

A partir desse momento, os policiais começaram as buscas pelo carro da vítima em Uberlândia e outras cidades da região de Minas Gerais. Tempo depois, os PMs viram o sequestrador e a vítima saindo de uma área de mata. Ao perceber que foi flagrado, o suspeito agarrou o motorista e apontou uma faca para o pescoço dele.

Depois de três horas de negociação, o motorista de aplicativo conseguiu se desvencilhar do sequestrador, momento em que os policiais atiraram nas pernas do suspeito, o acertando com três disparos.

Segundo a PM, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) onde foi medicada e liberada em seguida. Já o suspeito foi preso e levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).