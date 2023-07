Câmera registram assalto em que motorista de app é ameaçado com faca; vídeo

Um motorista de aplicativo passou por momentos de terror durante um assalto. Toda ação dos suspeitos foi gravada em vídeo, na última terça-feira (18). Os homens usaram uma faca para ameaçar a vítima enquanto faziam corrida, na cidade de São Luís, no Maranhão.

Nas imagens, dois homens ameaçam o motorista, obrigando-o a parar o veículo. Em seguida, eles o forçam a entrar no porta-malas. Em outro momento do vídeo, um dos criminosos assume a direção do carro e então o grupo segue em busca de outros integrantes da quadrilha para cometer mais roubos. Durante o trajeto, eles conversam e, em certo momento, percebem a presença de uma câmera gravando o interior do veículo, o que resulta no encerramento da gravação. Veja!

VEJA MAIS

A Polícia Civil está empenhada em identificar os criminosos, que ainda não foram presos. Eles estão sendo procurados e podem responder pelos crimes de ameaça e roubo qualificado.