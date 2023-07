Homem invade condomínio e furta bicicleta da garagem no bairro do Jurunas, em Belém

Um homem invadiu um condomínio, localizado na Rua dos Caripunas, no bairro do Jurunas, em Belém, e furtou uma bicicleta que estava na garagem do prédio, na noite de terça-feira (18). Ele ainda não foi identificado e nem preso. O caso foi registrado na Delegacia do Jurunas.

Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação criminosa sob vários ângulos. O suspeito espera o momento de agir e abre o portão automático manualmente, sem ser percebido pelo porteiro do edifício. Em seguida, vai até a garagem, destrava a bicicleta do cadeado e sai correndo em direção ao portão, que abre manualmente novamente.

O condomínio fica localizado na Rua dos Caripunas, entre a Avenida Serzedelo Corrêa e a Travessa Doutor Moraes. A Delegacia do Jurunas investiga o caso. Informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.