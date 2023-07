Professora é morta a tiros e golpes de estilete enquanto dava aula para crianças na Pratinha 2

A professora Suzy Cristina Leite, 43 anos, foi morta a golpes de objeto cortante e tiros na tarde desta quarta-feira,19, por volta das 13 horas no bairro da Pratinha 2, em Belém. Moradores da área informaram que ela estava dando aula para três crianças quando o crime aconteceu.

A professora estava em um pátio, sentada em uma mesa cercada por livros didáticos, bem ao lado da casa onde morava, nos fundos da Vila do Ronaldo. Segundo moradores, a educadora estava sozinha com as crianças no local.

Segundo a polícia, três homens chegaram ao local onde a professora estava e a golpearam na cabeça com objeto cortante, posteriormente, efetuaram vários disparos contra a vítima, que morreu no local. Apenas o celular da vítima foi levado. No momento dos disparos, as crianças saíram correndo e não ficaram feridas.

Segundo informações preliminares, há um ano, o marido da professora foi morto no interior e teve a casa incendiada. A polícia investiga o caso e não descarta que Susi tenha sido executada e das mortes possuírem relação.

Policiais da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, Guarnição da Polícia Militar (10º BPM), peritos e técnicos da Polícia Científica do Pará estão no local do crime.

Matéria em atualização.