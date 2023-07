Dois homens são presos em flagrante por posse de arma de fogo, em Igarapé-Miri

Dois homens identificados como Moisés Brito dos Santos e Manoel de Jesus Brito dos Santos foram presos em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo, na última terça-feira (18), em Igarapé-Miri, no nordeste paraense. Com eles, foram apreendidos três espingardas de calibre não identificado. A prisão foi executada por equipes da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar.

As espingardas apreendidas aparentemente são de fabricação artesanal, como identificado no momento da prisão. Os dois homens foram conduzidos para a Delegacia de Igarapé-Miri, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Ainda de acordo com informações da PC, os suspeitos não possuem antecedentes criminais. Agora, eles ficarão à disposição do poder judiciário.

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido é crime, como prevê a lei 10.826. O crime se dá por possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou na dependência, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. A pena é a detenção, de um a três anos, e multa.