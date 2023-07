Treze quilos de cocaína e dois quilos de maconha são apreendidos pela PRF, em Altamira

Mais de 13 quilos de cocaína, além de 2 quilos de maconha, foram apreendidos na madrugada da última terça-feira (18), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 630 da BR-230, no município de Altamira, região do sudestes do Pará. A abordagem da PRF ocorreu em torno das 1h30, em um Honda CR-V prata que era ocupado por um casal.

O condutor do veículo afirmou aos policiais que estava retornando do município de Santarém, onde passava férias com a esposa. Inicialmente, ele afirmou que teria ficado hospedado na casa de familiares. Em seguida, o homem entrou em contradição e disse que havia ficado em um hotel, motivo este que levantou suspeitas da equipe.

Ao ser questionado se havia algo ilícito no veículo, o condutor disse não haver nada de errado e que a equipe poderia ficar à vontade para vistoriar e fazer buscas. Os policiais observarão, então, que dois móveis estavam sendo transportados no interior do veículo.

Os móveis foram retirados e a equipe da PRF observou que havia compartimentos ocultos. Ao serem abertos, foram encontrados diversos tabletes que contabilizaram 13,43 quilos de cocaína e mais 2,12 quilos de maconha.

Questionado, o condutor relatou que receberia o valor de R$ 5.000,00 para fazer duas viagens, sendo esta e mais uma. Afirmou também que pegou a droga em Santarém e levaria para Fortaleza. A esposa do condutor afirmou não saber sobre a existência da droga transportada.

O casal foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Altamira para que fossem realizadas as medidas cabíveis, em tese, por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A carga apreendida gerou um prejuízo estimado em 2,5 milhões de reais para o crime organizado.