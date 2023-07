Carro parte ao meio e motorista morre após batida entre van e carreta

Um acidente entre um carro, uma van e uma carreta na manhã desta quarta-feira (19) deixou uma pessoa morta e três gravemente feridas, na BR-376, em Nova Londrina (PR). Segundo a Defesa Civil, o impacto dos veículos causou vazamento de combustível nas pistas e deixou o veículo de passeio partido ao meio.

VEJA MAIS

Além do prejuízo causado no carro, o condutor da van também teve danos, já que a carga de suco transportada no veículo caiu e espalhou na BR, próximo à ponte do Ribeirão do Tigre e do trevo de Nova Londrina.

Carga do veículo foi danificada e caiu na pista (Foto: Defesa Civil)

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida deixou as duas pessoas que estavam na van feridas, sendo posteriormente encaminhadas ao hospital Santa Casa de Paranavaí. A outra vítima, o motorista da carreta, foi levado ao hospital de Nova Londrina. O condutor do carro, identificado como Wellington Araki Morimatsu, de 55 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.