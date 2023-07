Motociclista morre após perder o controle da direção e cair de moto em Medicilândia

Felipe Braga Furtado, de 47 anos, morreu após perder o controle da direção da motocicleta que pilotava, na manhã desta segunda-feira (17), na altura do quilômetro 88 da rodovia Transamazônica (BR-230), em Medicilândia, no sudoeste do Pará. Ainda não se sabe como teria acontecido o sinistro de trânsito. Com informações do Confirma Notícia.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que após o acidente, a vítima caiu sozinha no chão da via. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou a ser acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A PM confirmou a morte. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local juntamente com a Polícia Civil apurando mais detalhes.

O homem era morador do km 88 e se mudou há cerca de dois meses para o centro de Medicilândia. Um tio de Felipe Braga esteve na rodovia para fazer o reconhecimento do corpo. A vítima estava sozinha no veículo. O corpo do motociclista foi removido pela Polícia Científica e deve passar por perícia para saber qual foi a causa da morte de Felipe.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.