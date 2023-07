Suspeito de estuprar grávida é preso em Tomé-Açu

Um homem, de idade não revelada, investigado pelo estupro de uma mulher grávida foi preso, no último domingo (16), em Tomé-Açu, município no nordeste do Pará. Segundo a polícia, o suspeito era amigo de família da vítima e teria cometido o crime ao oferecer carona à ela. Nessa ocasião, ele teria tentado manter relações sexuais à força com a gestante. A vítima conseguiu escapar da agressão. Apesar dos detalhes, a Polícia Civil informou quando o caso ocorreu.

O preso foi conduzido à unidade policial para realização dos procedimentos cabíveis e está à disposição da justiça.