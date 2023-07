Verão 2023: confira como evitar cair em golpes durante as férias de julho

Com a chegada do mês de julho, muitas pessoas aproveitam para viajar durante as férias. No entanto, muitos golpistas utilizam dessa empolgação dos veranistas para aplicar golpes e fraudes. Na última segunda-feira (17), um grupo de turistas de Belém e Macapá foi vítima de um suposto golpe envolvendo a venda de pacotes de viagens para uma excursão pelo nordeste brasileiro. Outro tipo de fraude comum entre os golpistas são os sites falsos de passagens, utilizados para roubo de milhas. Com isso, especialistas alertam para os cuidados necessários antes de fechar qualquer pacote ou venda de passagens.

Nessa temporada de veraneio, os casos de golpes e fraudes tornam-se mais frequentes, como aponta o delegado Davi Bahury, titular da Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes (Deof) da Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe). O delegado que, além de casos envolvendo pacotes de viagens, também é comum golpes relacionados ao aluguel de casas e, até mesmo, aluguel de veículos. Essas práticas são comuns todos os anos, ainda de acordo com o delegado.

“É importante que a população, quando buscar esse tipo de negócio, procure na própria internet as informações sobre o negócio que elas estão fechando. Por exemplo, o ‘Reclame Aqui’ é uma excelente ferramenta onde você tem informações fidedignas a respeito das empresas que nós buscamos. Por exemplo, eu quero alugar uma casa para passar uma temporada em Salinas. Esse aluguel, muitas vezes, é feito por intermédio de imobiliária. Então você pesquisa quem são essas pessoas e essas empresas”, alerta Davi

Já os golpes de excursão, segundo o delegado, também são bastante comuns. Casos bastante conhecidos são relacionados a falsos pacotes de viagens. As pessoas se programam para viajar, mas, pouco antes da partida é que vem a surpresa: ““Essa empresa ela simplesmente some ou então vão acontecer sempre problemas que vão inviabilizar essa viagem, onde a pessoa, as vítimas, vão ficar com prejuízo financeiro”, descreve.

Recomendações

Para evitar problemas, o delegado pontua cuidados essenciais: “Procurar sempre, além de ter o máximo de cuidado, verificar de não repassar os seus dados também, dados pessoais, bancários e chave de pix. Esses cuidados têm que ser redobrados, porque quem está lá do outro lado, de posse dos seus dados como CPF, Senhas, chaves podem fazer um grande estrago”, recomenda o delegado.

Em casos de fraudes e golpes, a recomendação do delegado é que as vítimas procurem uma delegacia para realizar o boletim de ocorrência. Isso para que as autoridades possam proceder com as investigações.

Serviço

Para as vítimas que desejarem seguir com denúncias, poderão ir diretamente até a Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes (Deof), da Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe), localizada na avenida Senador Lemos, nº 1055, no bairro do Umarizal, em Belém.