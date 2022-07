Motorista de aplicativo é morto após ser sequestrado em Parauapebas

A Polícia Civil de Parauapebas está investigando o assassinato de Kenede Anderson da Silva Campos, morto a tiros na noite da última quinta-feira (30), após ser sequestrado em frente a casa onde morava, no Bairro Cidade Jardim. Segundo informações, a vítima havia acabado de estacionar em frente ao imóvel, onde teria ido buscar a esposa, que está grávida, para levar ao hospital, quando de repente foi abordado por três homens armados. As informações são do portal Pebinha de Açúcar.

Ainda de acordo com informações que estão sendo apuradas, os criminosos chegaram em um veículo branco e teriam estacionado a pelo menos 200 metros da casa da vítima. Dois dos criminosos desceram do carro e foram caminhando até a residência de Kenede.

Os assassinos obrigaram o jovem a entrar no banco de trás do veículo e saíram em alta velocidade. Minutos depois, o corpo da vítima foi encontrado em uma área de invasão do Bairro Tropical. O carro foi abandonado no próprio bairro. A Polícia Militar esteve na residência em busca de informações que pudessem elucidar a motivação do crime.

Kenede Anderson da Silva Campos atualmente trabalhava como motorista de aplicativo, e de acordo com a família, não tinha envolvimento com o crime. Um inquérito policial já foi aberto para apurar as circunstâncias do crime.