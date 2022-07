Morte em Ananindeua: mototaxista é morto a tiros no residencial Beira Rio

Um mototaxista identificado apenas como Maycon foi morto a tiros, na manhã deste sábado (2), no bairro do Curuçambá, em Ananindeua. Ele estava sentado próximo a um dos blocos do residencial Beira Rio, no final da passagem São Pedro. Os assassinos estavam em um carro modelo Fox, de cor cinza. Populares relatam ter ouvido mais de sete disparos de arma de fogo que vitimaram o rapaz. Ele morreu na mesma cadeira onde estava. As características apontam para uma execução.

Os moradores ficaram assustados pelo ataque em plena luz do dia e com bastante movimento de pessoas na área do residencial. Não houve outras vítimas mortas ou feridas. A Polícia Militar reforçou a segurança na área e iniciou diligências para localizar possíveis suspeitos. A Polícia Científica do Pará foi acionada para analisar a cena do crime. As investigações serão conduzidas pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil, que vai ouvir testemunhas, amigos e familiares de Maycon para entender a dinâmica do homicídio.

Ainda não se sabe quais as motivações para o crime. Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181), ou ao Centro Integrado de Operações - Ciop (190). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.