Tentativa de assalto a carro forte é registrada na BR-222, interior do Pará

Uma tentativa de assalto a um carro forte da Prosegur foi registrada no final da manhã de sexta-feira (1º), na BR-222, entre o trecho que liga os municípios de Abel Figueiredo e Rondon do Pará, sudeste do estado. Os criminosos estavam fortemente armados e houve troca de tiros com os seguranças da empresa, mas nenhuma quantia foi levada. Buscas são realizadas para localizar os bandidos.

Segundo informações da polícia, a ação começou no momento em que os assaltantes, que estavam em uma caminhonete de modelo S10 preta, ultrapassaram o carro-forte em alta velocidade e começaram a efetuar disparos contra o veículo, na tentativa de forçar a parada. O motorista da Prosegur, então, tentou desviar e contornar a rota para seguir em direção a Abel Figueiredo, a cerca de 20 quilômetros de distância, quando se deparou com outra caminhonete atravessando a rodovia. Nela, havia homens também armados.

Os criminosos ainda teriam seguido o carro forte por cerca de seis quilômetros, mas desistiram do assalto e, em fuga, atearam fogo nas caminhonetes na via.

Um dos bandidos foi atingido, o que levou a polícia a redobrar as fiscalizações em hospitais da área. Nenhum segurança ficou ferido.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado por meio da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) para identificar os responsáveis pelo crime.