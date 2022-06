Shopping Boulevard faz levantamento para esclarecer tentativa de assalto e sequestro

Em nota divulgada no fim da tarde desta terça-feira (28), o Boulevard Belém, shopping center localizado na avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto, disse que realizou um levantamento com os registros necessários para ajudar a esclarecer um caso de tentativa de assalto e sequestro que ocorreu dentro de um seus estacionamentos.

"O Boulevard Belém esclarece que tomou ciência do ocorrido, e ressalta que dispõe de efetivo de segurança em todos os pisos de estacionamento, com rondas, além de circuito fechado de TV e já fez o levantamento das informações necessárias a fim de contribuir para a elucidação do caso", diz a nota, na íntegra.

O caso ocorreu no início da tarde desta terça, por volta de 12h40. A vítima foi uma jovem que não será identificada por questões de segurança. Quem relatou à reportagem foi a mãe dessa jovem, que também preferiu não ser identificada.

"Realmente aconteceu isso hoje com minha filha no primeiro piso do estacionamento do shopping Boulevard. Não tinha nenhum segurança. Em torno de 12h40. Ela tinha acabado de me ligar indo pra lá", explicou a mãe.

Ela também disse que o criminoso fez a abordagem quando a moça estava estacionando no primeiro piso do estacionamento. "O bandido entrou do lado do carona e ela conseguiu sair correndo", detalhou.

A reportagem demandou a Polícia Civil do Pará e aguarda retorno sobre o caso.