Usuário de drogas é esfaqueado e socorrido no Barreiro

Um homem ainda não identificado foi esfaqueado e socorrido, na tarde deste sábado (20), no bairro do Barreiro, em Belém. O crime ocorreu na passagem Mirandinha. Até o momento, não há maiores detalhes sobre a ocorrência. A motivação e autoria do crime são desconhecidas. Moradores da área afirmam que a vítima seria um usuário de drogas. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o homem sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).​

A reportagem de O Liberal tenta apurar mais informações para atualizar este texto.