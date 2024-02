'Chicoló' é morto em ação policial em Augusto Corrêa

Um homem conhecido pelo apelido de “Chicoló” foi morto em uma ação policial, na última terça-feira (20), no município de Augusto Corrêa, nordeste do Pará. Segundo as autoridades, o suspeito tinha trocado tiros na semana passada com uma guarnição responsável pelo policiamento ostensivo em Viseu, a 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (19ª CIPM).

VEJA MAIS

A ação da 15ª CIPM que resultou na morte de “Chicoló”, realizada em conjunto com a Polícia Civil, foi feita para averiguar informação recebida pelo Disque Denúncia sobre o paradeiro de um suspeito de envolvimento em atividades ilícitas, incluindo tráfico de entorpecentes e porte ilegal de armas.

As equipes deslocaram até uma residência, situada no bairro Jardim Bela Vista, onde avistaram um homem através de uma janela aberta. Ele tentou fugir e, ao ser abordado pelos policiais, teria sacado uma arma de fogo em direção aos agentes, de acordo com a PM. A polícia revidou e baleou o suspeito.

“Chicoló” chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital de Augusto Corrêa, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele foram encontrados uma arma de fabricação caseira, uma munição, e 275 gramas de substância análoga à maconha. Os materiais apreendidos foram encaminhados até a Delegacia do município, para os procedimentos cabíveis.