Homem é morto em ação policial em Pacajá

Urione de Matos da Silva foi morto em uma ação policial, na tarde de sexta-feira (16), em Pacajá, região sudoeste do Pará. As informações são do Correio de Carajás.

Segundo as autoridades, o caso ocorreu na Rua Marconde Carvalho Bento, Bairro Bela Vista, quando uma viatura da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (23ª CIPM) passava pelo local. Um dos policiais teria notado a atitude suspeita de Urione, que aparentava estar armado.

Foi então que os agentes decidiram inspecioná-lo. Durante a tentativa de revistar o suspeito e ordenar que ele largasse a arma de fogo, Urione, supostamente teria resistido às ordens policiais.

Diante da possível ameaça, Urione acabou ferido por um disparo de arma de fogo. Os policiais militares prestaram socorro a ele. O suspeito, ainda vivo, foi levado ao Hospital Municipal de Pacajá. No entanto, Urione não resistiu.

Um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia de Pacajá para esclarecer o incidente. A arma de fogo, seis projéteis e um carregador foram entregues na delegacia local.