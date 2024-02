Suspeito de participação em assalto a casa de empresária é morto em ação policial em Capanema

Carlos Henrique Santos da Silva, de idade não informada, foi morto em uma ação policial, na manhã desta segunda-feira (5), em Capanema, no nordeste do Pará. Segundo a polícia, ele tinha envolvimento em um assalto na casa de uma empresária da região, ocorrido na semana passada.

Por volta das 8h, as guarnições do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM), sob coordenação do tenente-coronel Lima Neto, comandante da unidade policial, e do coronel Adauto, comandante do Comando de Policiamento Regional VII (CPR VII), realizaram a operação “Efeito Dominó”. O intuito do trabalho policial, conforme consta no relato das autoridades, foi de localizar pessoas ligadas aos crimes registrados no município. Inclusive, capturar os suspeitos que participaram do assalto à empresária.

A PM recebeu a informação da localização dos envolvidos e foi atrás deles. No bairro Almir Gabriel, os agentes avistaram três homens fugindo e pulando os muros de várias casas. À polícia, os residentes alegaram que o trio estava armado.

Durante buscas em um imóvel próximo, os militares encontraram um homem. De acordo com o registro da ocorrência, o suspeito teria tentado sacar uma arma de fogo em direção aos agentes. Os PMs revidaram e balearam o suspeito. Ele chegou a ser encaminhado para um hospital da área, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Perto da área onde o suspeito foi localizado, a polícia encontrou sete celulares, munições de arma de fogo e drogas. Com o suspeito morto, a PM apreendeu um revólver municiado. Depois disso, os agentes identificaram que o suspeito era Carlos Henrique.

Ainda conforme o relato da ocorrência, o suspeito tinha passagens pela polícia e estava em prisão domiciliar. A última prisão dele foi em janeiro do ano passado, por um crime que as autoridades registraram.

Todo material apreendido foi apresentado na delegacia da cidade. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e foi informada que "Carlos Henrique Santos da Silva morreu durante intervenção da Polícia Militar". O caso é investigado pela delegacia de Capanema.