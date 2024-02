‘Brinquedo’ morre após trocar tiros com a Polícia Militar, no Marajó

Um homem identificado como Fábio José Palheta Belém, mais conhecido pelo vulgo ‘Brinquedo’, morreu após trocar tiros com a Polícia Militar na quarta-feira (31/01), no município de Curralinho, no Arquipélago do Marajó. Segundo as informações iniciais, tudo teria ocorrido após denúncias de moradores que informaram que Brinquedo, que era foragido da Justiça, estaria cometendo uma série de roubos na área.

A troca de tiros ocorreu no Rio Samanajós. Os moradores informaram à PM que Brinquedo estava cometendo roubos e utilizando uma arma de fogo nas ações. Ainda na terça-feira (30), o homem teria entrado na casa de um popular e roubado uma televisão e uma caixa de som. Os policiais do 82º Pelotão Destacado de Polícia Militar (82º PDPM) estiveram no local e realizaram buscas por Brinquedo. Ao analisar a ficha criminal do evadido, constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. ,

Os agentes se deslocaram de lancha até o local apontado pelos moradores. Brinquedo foi encontrado em uma rabeta e recebeu voz de prisão. No entanto, o evadido tentou fugir e foi perseguido. Os agentes teriam mandado Brinquedo colocar as mãos na cabeça, pois seria preso, mas ele teria reagido e pego um revólver calibre 22 para atirar contra a equipe policial. Os agentes reagiram e balearam o evadido.

Brinquedo ainda teria sido socorrido, mas não resistiu e morreu. A morte foi constatada no Hospital Municipal de Curralinho, para onde ele havia sido levado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito morreu em troca de tiros com a Polícia Militar, durante a apuração de denúncia de roubo. O caso é investigado pela delegacia de Curralinho.