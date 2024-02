Dupla suspeita de fazer arrastão em Tomé-Açu é morta em ação policial no Acará

Cristiano Cavalcante Nogueira e Erenilson dos Passos Joaquim morreram em uma ação policial, nesta sexta-feira (02), no município de Acará, no nordeste do Pará. Segundo as autoridades, a dupla era suspeita de cometer um arrastão em Tomé-Açu, que fica a cerca de 85 quilômetros de distância do Acará.

Por volta das 2h, uma guarnição do 31º Batalhão de Polícia Militar (31º) foi comunicada o crime que Cristiano e Erenilson teriam cometido, mais precisamente no distrito de Quatro Bocas. Os militares foram informados sobre as roupas e características dos suspeitos e então foram atrás da dupla.

A PM ficou à espera dos dois no local chamado “Aterro do Flamengo”, na expectativa de localizar a dupla fazendo a travessia de balsa. Ao serem localizado na embarcação, conforme consta no relato policial, os agentes deram voz de parada aos suspeitos, mas eles teriam atirado contra os agentes.

A partir dali começou uma perseguição, com trocas de tiros. Durante a ação, um PM que estava na carroceria da viatura acabou se machucando no momento em que o automóvel passava por uma via desnivelada. Ele caiu do veículo e bateu a cabeça no chão. A perseguição foi cancelada e o agente foi levado para um hospital de Belém, mas o estado de saúde dele não foi revelado.

Depois de algumas horas, o 31º BPM recebeu uma denúncia anônima de que os suspeitos estariam pedindo ajuda após a troca de tiros registrada na madrugada, no "Aterro do Flamengo". Chegando lá, ainda conforme o registro da polícia, a dupla teria atirado novamente contra os agentes. A polícia revidou e baleou Erenilson e Cristiano, que chegaram a ser socorridos ao Hospital Municipal do Acará, mas não resistiram aos ferimentos.

Com eles, os policiais encontraram mais de R$ 200 em espécie, uma cédula de 100 kwanzas (moeda angolana), drogas, armas de fogo, cordão, relógio, cartões de crédito e 12 celulares. Duas motos que teriam sido usadas pela dupla no arrastão também foram apreendidas. Todo material foi apresentado na Delegacia de Acará, onde o caso foi registrado.