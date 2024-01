'Jandinho' e 'Satânico' são mortos em ação policial após assalto em supermercado de Salinópolis

Jander Teixeira do Rosário, conhecido pelo apelido de “Jandinho”, e Abraão Tarcísio Miranda Pantoja, o “Satânico”, foram mortos em uma ação policial, na noite de segunda-feira (29), em Salinópolis, no nordeste do Pará. Os dois, segundo as autoridades, teriam roubado um supermercado, localizado na PA-444, momentos antes.

Por volta das 20h, uma guarnição do 44 Batalhão de Polícia Militar (44º BPM) foi comunicada do assalto. Um rapaz, que estava no estabelecimento e teve o celular roubado, ajudou a PM. Ele conseguiu rastrear o aparelho levado pelos suspeitos e forneceu a localização do telefone. A posição indicava que o aparelho estava em uma casa na Rua Ayrton Senna.

Chegando na área apontada pelo rastreador, os policiais, conforme consta no relato da PM, foram recebidos a tiros pela dupla envolvida no assalto. Os agentes revidaram e balearam os suspeitos.

“Jandinho” e “Satânico” foram socorridos ao Hospital Regional Dr. Olympio Cardoso da Silveira (HRS), em Salinópolis. Entretanto, eles não resistiram aos ferimentos e morreram no HRS.

Com os dois, a polícia encontrou duas armas de fabricação caseira e uma moto, além dos itens levados no assalto: um telefone (que ajudou os militares a localizar os suspeitos), um disco rígido e dinheiro.

Todo o material foi apresentado na delegacia da cidade. Segundo a PM, “Jandinho” estava foragido Sistema Penitenciário do Pará e “Satânico” era monitorado eletronicamente. Em nota, a Polícia Civil informou que "dois suspeitos do crime de roubo morreram após trocarem tiros com a Polícia Militar". Equipes da delegacia de Salinópolis investigam o caso.