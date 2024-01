'Gordinho' é morto em ação policial em Jacareacanga

Rogério Santos Viana, de 24 anos, conhecido pelo apelido de “Gordinho”, foi morto em uma ação policial, na segunda-feira (22), em Jacareacanga, no sudoeste do Pará. Ele era suspeito de participar de uma quadrilha envolvida em uma série de assaltos à mão armada no município. Com informações do Portal Giro.

O caso ocorreu após as autoridades serem alertadas sobre a localização dos suspeitos. Segundo a polícia, Rogério e outros três homens estariam escondidos em uma área de mata distante cerca de 2 quilômetros do centro de Jacareacanga.

Depois de se aproximarem do local e deixarem a viatura, os militares teriam sido recebidos a tiros. No confronto, Rogério foi atingido. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os outros homens, que estavam na companhia de Viana, fugiram. A Polícia Militar apreendeu um revólver, munições de arma de fogo, cocaína, duas balanças de precisão, quatro anéis e dois rádios portáteis de comunicação.

Todo material foi apresentado na delegacia de Jacareacanga, onde o caso foi registrado. Em nota, a Polícia Civil informou "que um homem morreu ao trocar tiros com a Polícia Militar que investigava denúncias de roubos no município". Foram apreendidos e encaminhados para perícia, uma arma, munições, balanças de precisão, rádios comunicadores e drogas. Equipes da delegacia de Jacareacanga trabalham para localizar os três suspeitos que fugiram.