Suposto membro de facção criminosa morre em ação policial no nordeste paraense

Jhonatans Sobral, de 27 anos, morreu durante uma ação da Polícia Militar, no município de Tailândia, nordeste do Pará, na noite da última sexta-feira (19). O rapaz, que seria membro de uma facção criminosa que atua na região, teria envolvimento ainda com o tráfico de drogas e pelo menos dois homicídios. Os crimes ocorreram em 2014 e 2023.

A intervenção policial aconteceu no bairro de Fátima, após a polícia receber uma denúncia anônima informando que uma residência estaria funcionando como possível ponto de venda de drogas.

A polícia foi até o local averiguar a denúncia e, quando chegou, foi recebida com disparos de arma de fogo. Os PMs revidaram a agressão e balearam uma pessoa que depois foi identificada como Jhonatans.

O homem chegou a ser socorrido pela equipe policial e encaminhado ao Hospital Geral de Tailândia (HGT), mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito, a polícia apreendeu porções de uma substância similar a oxi, e um revólver calibre 38. O corpo foi removido por uma funerária local. As informações são do Portal Tailândia.