Adolescente é morto em ação policial em Cametá; família alega que jovem foi executado

Um adolescente de 17 anos foi morto em uma ação policial, no último sábado (20), em Cametá, no nordeste do Pará. Segundo as autoridades, o rapaz teria sacado uma arma e atirado contra uma guarnição da Polícia Militar. Entretanto, um portal local divulgou que familiares negam isso e dizem que o jovem, supostamente, foi executado dentro de casa por policiais militares.

Conforme o relato da ocorrência, a PM foi informada que o adolescente estaria comercializando drogas no bairro Novo e, possivelmente, com uma arma de fogo em mãos. A guarnição foi até o local e o encontrou. O jovem, segundo o registro policial, teria atirado contra os agentes.

Os policiais revidaram e o balearam duas vezes na região do tórax. O adolescente chegou a ser socorrido e ao Hospital de Cametá. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, a polícia diz que encontrou um revólver, munições de arma de fogo e drogas.

Os familiares do adolescente disseram à imprensa da região que, supostamente, os policiais chegaram em um carro particular descaracterizado. Eles teriam entrado na casa, algemado o rapaz e o levado para o quintal. Os parentes teriam escutado três tiros e acreditam que o rapaz tenha sido executado, de acordo com a divulgação da imprensa da cidade.

A redação integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para apurar mais detalhes do caso. Em nota, a instituição informou que “um homem morreu durante intervenção da Polícia Militar”. Uma arma de fogo, munições e drogas foram apreendidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.