Suspeito de roubo é morto em ação policial em São Miguel do Guamá

Alisson Ataide, de 35 anos, foi morto em uma ação policial, na noite de quarta-feira (24), em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. Ele era suspeito de ter roubado uma moto no bairro São Miguel Arcanjo.

VEJA MAIS

Conforme o relato da polícia, por volta das 19h, agentes do 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM) foram informados sobre o cometimento do roubo e que o suspeito tinha sido avistado no Ramal do Quarentinha com uma arma de fogo em mãos.

As guarnições se deslocaram para o local e fizeram uma barreira perto do Ramal do Engenho. Assim que viu os militares, o suspeito jogou a moto no chão. Ele teria sacado uma arma caseira e apontado contra os PMs, de acordo com o registro policial.

A PM o baleou logo em seguida. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi identificado como Alisson Ataide.

Com o homem, a polícia encontrou uma moto Honda Pop 110 roubada, uma arma de fabricação caseira e outros objetos que ele teria roubado da vítima. Todo material foi apresentado na delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.