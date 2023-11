PM prende homem suspeito de estuprar e esfaquear criança, em São Miguel do Guamá

A Polícia Militar prendeu, na tarde da última segunda-feira (13), o homem suspeito de abusar sexualmente e esfaquear uma criança de sete anos em São Miguel do Guamá, município do nordeste paraense. Conforme as informações preliminares, suspeito teria sido encontrado e capturado por populares, que já realizavam as buscas pelo homem após a notícia sobre o crime se espalhar pela comunidade onde tudo ocorreu.

Os agentes foram acionados por volta das 16h30 pela população que havia encontrado o suspeito. Os PMs já haviam feito buscas durante a manhã, quando o suspeito teria corrido para uma área de mata para se esconder. Como não o encontraram na comunidade e nem nos ramais adjacentes, retornaram para a delegacia. No entanto, a população continuou as buscas até localizar o suspeito, que estava escondido em outra comunidade.

Ao chegar no local, constataram que os populares estavam com o suspeito, que foi encaminhado de viatura para a delegacia onde ocorreram os procedimentos cabíveis pelo crime de estupro de vilnerável e tentativa de homicídio. A família da criança violentada também prestou depoimento para informar outros detalhes sobre o crime às autoridades. Não há informações sobre o estado de saúde da criança, que havia sido levada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 24h após o crime devido a gravidade dos ferimentos.



Em nota, a Polícia Civil informou que um homem foi preso em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e tentativa de estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça. O caso é investigado sob sigilo pela delegacia de São Miguel do Guamá.

Relembre o caso

A vítima de sete anos foi abusada sexualmente e esfaqueada em uma comunidade localizada na Zona Rural de São Miguel do Guamá. Policiais Militares do 42º batalhão foram acionados pela população e iniciaram as buscas pelo suspeito que havia fugido após o crime. O caso teria ocorrido por volta de 19h30 do último domingo (12). Conforme as informações preliminares, o suspeito teria sido perseguido pela população da comunidade. Ele seria morador da área, porém não teria parentes no local.