Suspeito de esfaquear jovem no peito e na barriga é preso em Santarém

Patrick Rangel dos Santos, 25 anos, ficou gravemente ferido após ser esfaqueado no peito e na barriga, na tarde deste domingo (12). O crime ocorreu nas proximidades de um bar, na avenida São Nicolau, no bairro Livramento, em Santarém, oeste do Pará. O suspeito do crime foi preso. Não há detalhes sobre o depoimento dele à polícia e, portanto, a motivação para o ocorrido ainda é desconhecida.

De acordo com informações do site O Impacto, de Santarém, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, por volta das 13h37, e constatou as perfurações no tórax e abdômen. Imagens obtidas pelo site O Impacto mostram a vítima jogada ao chão, enquanto aguardava socorro. Patrick aparece bastante ensanguentado em cima de uma calçada.

Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada, em estado grave, para o centro cirúrgico do Hospital Regional do Baixo​ Amazonas (HRBA). O estado de saúde de Patrick é desconhecido, pois a unidade de saúde não divulga informações sem o consentimento da vítima e/ou de seus familiares.

Militares do 35º BPM prenderam o suspeito identificado como Washington Monteiro Duarte, vulgo ‘Maluquinho’, de 30 anos. Posteriormente, foi encaminhado para a 16º Seccional de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.