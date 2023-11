Homem está foragido após abusar sexualmente e esfaquear criança, em São Miguel do Guamá

Um homem está foragido após ser suspeito de abusar sexualmente e esfaquear uma criança de sete anos, em uma comunidade localizada na Zona Rural de São Miguel do Guamá, no nordeste paraense. Policiais Militares do 42º batalhão foram acionados pela população e iniciaram as buscas pelo suspeito. O caso teria ocorrido por volta de 19h30 no último domingo (12).

Conforme as informações preliminares, o suspeito teria sido perseguido pela população da comunidade. Ele correu para uma área de mata e não foi mais visto. Três guarnições da PM realizaram várias buscas na tentativa de localizar o suspeito, mas não o localizaram. Ele seria morador da área, porém não teria parentes no local e não há informação sobre sua identidade.

Já a criança foi socorrida e levada para o hospital de Inhangapi e, logo após, precisou ser transferida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, na Grande Belém, devido à gravidade dos ferimentos. A Polícia Civil teria sido acionada para investigar o caso. Em nota, a PC comunicou que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de São Miguel do Guamá.