Menina de 6 anos é abusada sexualmente pelo tio em Belém 

Uma menina de seis anos foi estuprada pelo próprio tio, em Belém, segundo familiares da vítima. O caso foi registrado na Seccional do Guamá, e é investigado pela Divisão Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca).

De acordo com o registro na Deaca, após a descoberta da violência sexual contra a criança, no último 22 de junho, familiares levaram a menina para o Pronto Socorro do Guamá, que referenciou o caso para a Fundação Santa Casa, no bairro Umarizal.

A criança recebeu atendimento do órgão estadual ParáPaz, que integra uma rede de instituições e entidades que atuam na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Conforme a família, a criança disse que a violência foi praticada por um tio.

Suspeito é procurado pela polícia

O homem é procurado, mas até o fechamento deste material não havia informação sobre a captura dele. A menina de 6 anos tem uma irmã de 3 anos de idades, as duas garotas foram submetidas a exames, mas não foram encontrados vestígios de abuso sexual contra a criança de três anos de idade.

A informação é de que por causa da gravidade das circunstância do abuso cometido por um familiar próximo, o Conselho Tutelar responsável pelo acompanhamento do caso, encaminhou a vítima para a responsabilidade da madrinha, que teria, de fato, identificado o estupro da criança, ao ajudá-la durante o banho.