Adolescente é apreendido por estuprar a própria mãe enquanto ela dormia

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido pela polícia por suspeita de estuprar a própria mãe, na última terça-feira (7).

A vítima disse aos policiais que estava bebendo cerveja com o pai, avô do adolescente, horas antes do crime e que, ao chegar em casa, foi se deitar.

Durante o descanso, a mulher disse que o filho foi para cima dela. Ela contou que o garoto tirou a bermuda e passou a mão em suas partes íntimas e depois, a violentou.

A vítima relatou ainda que no momento da ação do garoto, ela ficou “atônita”, “paralisada” e que não conseguiu se livrar da situação. Após o episódio, o adolescente ficou na residência até a chegada dos policiais militares.

Ao ser questionado, o menor confirmou o abuso e disse que não sabe o que levou a cometer esse ato. O suspeito vai responder por ato infracional análogo a estupro. O caso aconteceu em Pontal do Araguaia, a 525 km de Cuiabá (MT).

Diante da situação, o conselho tutelar foi acionado. O caso é investigado pela Polícia Civil.