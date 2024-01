Foragido do sistema penal é morto em ação policial em Irituia

João Yan de Brito Machado, de 24 anos, foi morto em uma ação policial, na madrugada desta sexta-feira (26), em Irituia, município no nordeste do Pará. Segundo a polícia, ele estava foragido do Sistema Penitenciário do Estado.

Por volta de 2h, guarnições do 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM) deslocaram ao povoado Santa Rosa para verificar uma denúncia de tráfico de drogas na região. Com a chegada dos militares, algumas pessoas teriam fugido do local.

Yan, conforme consta no registro da ocorrência, atirou contra os policiais. A PM revidou e o baleou. Ferido, João foi encaminhado ao Hospital Municipal de Irituia, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, a polícia apreendeu um revólver, munições de arma de fogo e celular. O material confiscado foi apresentado na Seccional de Irituia, onde o caso foi registrado. As autoridades informaram que o fugitivo do Sistema Penitenciário do Pará tinha antecedentes criminais por roubo, furto e homicídio.