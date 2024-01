Foragido da justiça por roubo é recapturado em Salinópolis

A Polícia Civil do Pará conseguiu recapturar, na quinta-feira (18), um homem foragido da justiça identificado como José Ricardo de Lima Plácido, 51 anos. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por sentença condenatória, expedido pela 3ª Vara Criminal de Ananindeua pelo crime de roubo. Segundo a polícia, o homem foi localizado no município de Salinópolis. Uma operação entre superintendências da Região Metropolitana e da Zona Bragantina conseguiu dar cumprimento ao mandado. José Ricardo foi conduzido para uma delegacia e colocado à disposição do Poder Judiciário.​

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp