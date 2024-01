Foragido da Justiça de Minas Gerais por roubo é preso em Itaituba

Um homem, que não teve a identidade revelada e era procurado pela Justiça, foi preso na terça-feira (23), em Itaituba, no sudoeste do Pará. Segundo o Ministério Público do Pará (MPPA), o preso era acusado de ter cometido o crime de roubo a uma fazenda, com subtração de tratores, no estado de Minas Gerais.

O Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI), do MPPA, com apoio da Polícia Militar, deflagrou uma operação para dar cumprimento do mandado judicial de prisão expedido contra o acusado. O trabalho foi desempenhado em atendimento a solicitação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), órgão interno do Ministério Público do Pará responsável por identificar, reprimir, combater, neutralizar e prevenir ameaças que as organizações criminosas possam representar ao país.

O homem detido foi apresentado na 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda o retorno.