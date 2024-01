Investigado por roubo em Capitão Poço é preso em Florianópolis (SC)

Um homem que não teve identidade divulgada foi preso, em flagrante, na última segunda-feira (22), em Florianópolis (SC). O suspeito era investigado por roubo no município de Capitão Poço, no nordeste paraense. A prisão ocorreu após troca de informações entre as polícias civis do Pará e Santa Catarina.

De acordo com as investigações, o suspeito havia cometido diversos crimes à mão armada em municípios do Estado do Pará.​

No momento da abordagem, foi constatado que o investigado estava usando uma identidade falsa para não ser identificado pelos agentes.

Os policiais o conduziram até a unidade policial para a realização dos procedimentos legais. O homem segue detido, à disposição do Poder Judiciário. A polícia não forneceu detalhes sobre a transferência do suspeito ao Pará.