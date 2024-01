Após troca de informações, polícia localiza foragido por homicídio no Pará

Alan Ronaldo das Chagas Costa foi preso na tarde desta sexta-feira (19) pelo crime de homicídio. Ele foi localizado no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, no sudeste paraense. Alan era foragido do município de Benevides, na Grande Belém. No momento da prisão, ele estava em sua residência e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, para a realização das medidas administrativas cabíveis.

A prisão de Alan Ronaldo das Chagas Costa foi resultado de um trabalho conjunto e troca de informações entre a Polícia Civil do Estado do Pará, através da equipe de investigação de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas, Diretoria de Polícia do Interior (DPI), Superintendência da Região Metropolitana de Belém e Superintendência Regional do Sudeste do Pará.