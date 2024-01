Polícia prende suspeito de esquartejar e jogar corpo de mulher em lixeira

O homem suspeito de matar e esquartejar uma mulher foi preso pela Polícia Civil na madrugada desta sexta-feira (19). As partes do corpo da vítima, identificada como Márcia da Silva Soares, de 30 anos, foram encontradas por um morador de rua dentro de uma lixeira nas imediações do Terminal Capelinha, no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, na madrugada do dia 09 de janeiro.

O detido é um auxiliar de cozinha. De acordo com os policiais do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), a motivação do crime ainda será apurada.

Para a Polícia Civil, o homem não agiu sozinho. Ele teria tido a ajuda de uma mulher, que agora também é procurada pelos investigadores. A polícia quer saber se ela foi comparsa no crime ou contratada pelo suspeito para lavar o local onde o corpo foi esquartejado.

Peritos do Instituto de Criminalística foram até a casa do suspeito e fizeram uma nova inspeção, que destacou locais com manchas de sangue. A Polícia Civil busca pelas outras partes do corpo de Márcia, que era mãe de dois filhos e não tinha antecedentes criminais.