Homem é preso por matar, esquartejar e colocar corpo da esposa em mala no Natal

Acusado de matar e esquartejar a própria esposa no dia de Natal, Assuero Severo dos Santos foi preso na última segunda-feira (3), em São Paulo. O crime brutal teria ocorrido na frente da filha do casal, que presenciou toda a ação criminosa do pai supostamente motivada por ciúmes. A vítima foi assassinada após uma discussão. As informações são do IG.

VEJA MAIS

Após matar a esposa, Assuero teria cortado o corpo da vítima em partes e guardado dentro de uma mala. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o acusado caminha pela rua segurando uma bagagem, onde estariam os restos mortais da moça.

Para despistar a família da vítima, Assuero mentiu dizendo que ela havia fugido com um amante. Ele também teria dito que realizou uma queixa na polícia para denunciar o desaparecimento da mulher, o que segundo os agentes, não ocorreu.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), as partes do corpo da vítima foram jogadas em áreas de mata na capital paulista, nas avenidas Calin Eied e Dr. Luís Ayres. O homem foi até a delegacia com o advogado e confessou todo o crime. O caso segue sendo investigado.