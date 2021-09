Homem é suspeito de matar namorada e abandonar corpo dentro de um mala

A polícia encontrou o corpo de uma mulher enrolado em uma toalha vermelha, dentro de um carro abandonado, em São Sebastião, no bairro São Raimundo, em Manaus (AM). O companheiro da vítima é o principal suspeito do crime. As informações são do Portal Holanda.

Segundo as informações preliminares, trata-se da técnica de enfermagem Lucilene Gonçalves de Souza, de 45 anos. A filha dela, que não quis ser identificada, afirmou aos agentes que o cônjuge da mãe havia confirmado o crime a ela, por meio de uma ligação.

O corpo de Lucilene foi encontrado dentro da mala do carro. Ele estava embrulhado em um lençol vermelho. O SAMU, o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Militar estiveram no local para iniciar as investigações.