Quatro suspeitos de matar e esquartejar venezuelano são presos em Roraima

Quatro jovens com idades entre 18 e 25 anos, todos de nacionalidade venezuelana, foram presos na tarde da quinta-feira, 13, suspeitos de terem matado e esquartejado Edgar Antonio Perez Ceballos, também venezuelano. Pedaços do corpo foram encontrados dentro de uma mala que foi jogada na rua Lauro Alexandre da Silva, no bairro Pintolândia, Boa Vista, em Roraima. As informações foram divulgadas pelo site Folha BV.

Segundo informações da Polícia Militar, duas pessoas que sabiam informações sobre os suspeitos, estiveram no 2º Batalhão para dizer onde eles podiam ser encontrados.

O primeiro suspeito foi preso em um apartamento no bairro Jardim Equatorial. Com 25 anos, esse suspeito teria sido o responsável por jogar o corpo no local em que foi encontrado.

As testemunhas também relataram aos policiais que o crime teria ocorrido na noite da quarta-feira, 12, em um prédio abandonado localizado ao lado da Policlínica Cosme e Silva.

Ao chegar no local os outros envolvidos foram presos. Eles teriam tentado sumir com as marcas de sangue do local, lavando o chão e jogando areia, mas vestígios ainda foram encontrados.

Um deles estava com a mão ferida. Um lençol sujo de sangue também foi encontrado no local. Além de três armas brancas, entre elas um facão de 55 centímetros. Os suspeitos foram presos e conduzidos até a Delegacia de Polícia para prestar depoimento.