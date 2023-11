Foragido morre e outro homem é preso durante operação policial em Castanhal

Dejavam Marinho de Oliveira, conhecido pelo apelido de "Deka", foi morto em uma ação policial, na tarde desta quarta-feira (1º), em Castanhal, no nordeste do Pará. Segundo as autoridades, ele estava na condição de foragido há um ano. Um outro homem, identificado como Iago da Silva Lima, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Conforme consta no relatório da ocorrência, policiais civis da 12ª Seccional de Castanhal e da Delegacia do Jaderlândia, planejaram uma operação para averiguar uma denúncia anônima. A informação que eles receberam dava conta de que um foragido da Justiça e outros homens estavam armados em uma casa localizada no bairro da Saudade I.

Assim que a PC chegou no local, Deka teria percebido a aproximação de uma das viaturas. Nesse momento, ele supostamente teria fugido e realizado diversos tiros contra os agentes. A polícia revidou e baleou Dejavam.

Ainda na mesma ação, os policiais prenderam Iago Lima. Ele estava com uma munição de arma de fogo calibre 9mmm, guardada na bermuda. Além disso, uma pistola foi apreendida e levada junto com o suspeito detido à 12ª Seccional de Castanhal.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) sobre o caso e aguarda retorno.