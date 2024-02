'Japonês' é morto durante ação policial no bairro do Bengui

Anderson da Silva Rocha, conhecido pelo apelido de “Japonês”, foi morto em uma ação policial, na madrugada de domingo (18), na Estrada do Bengui, em Belém. Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria atirado contra agentes da corporação.

O caso começou quando uma guarnição do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) fazia ronda pela área. Os agentes foram acionados por moradores devido à comercialização de entorpecentes e exibição de arma de fogo em via pública, em um local chamado de “Invasão do Japonês”.

Com base na denúncia, os militares se deslocaram até o local e foram recebidos a tiros por dois homens. De acordo com a PM, os agentes revidaram e balearam um dos suspeitos, que se tratava de Anderson. O outro envolvido na agressão contra a polícia fugiu.

"Japonês" foi socorrido com vida e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Marambaia. Mas, ele não resistiu aos ferimentos. Com o homem, os PMs apreenderam um revólver, munições de arma de fogo, uma mochila com 180 papelotes de substâncias análogas à pasta base de cocaína, além de dois celulares.

Todo material encontrado foi apresentado à Polícia Civil. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição confirmou que o suspeito morreu durante troca de tiros com a PM. "Com ele foram encontrados um revólver calibre 38 e munições. O material foi apreendido e encaminhado à perícia. O caso foi registrado na Seccional da Marambaia", comunicou.