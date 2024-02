Cliente e funcionário são baleados durante tentativa de assalto a clínica, em Belém

Duas pessoas foram baleadas em uma tentativa de assalto a uma clínica, na Praça João Dias Paes, bairro da Sacramenta, em Belém, nesta sexta-feira (16). Conforme a Polícia Militar, dois homens vestidos com roupas de uma empresa terceirizada entraram no local e anunciaram o assalto. Houve uma reação e um cliente e um funcionário foram atingidos.

VEJA MAIS

Segundo a PM, tudo ocorreu no final da manhã. A clínica estava lotada e os dois suspeitos armados chegaram em uma motocicleta. Ainda não há detalhes sobre o que ocorreu dentro do estabelecimento, mas após balearam as duas vítimas, os suspeitos fugiram sem levar nenhum pertence ou objeto pessoal. Conforme os relatos, os próprios clientes acionaram a Polícia, que realiza buscas pelos suspeitos.

As duas vítimas baleadas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta. Após receberem o socorro no local, foram encaminhados para o pronto socorro da 14 de março.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais informações sobre o caso.