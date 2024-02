Médico impede roubo e imobiliza assaltante com um 'mata-leão'

Um médico conseguiu impedir o assalto a seu consultório ao dar um “mata-leão” no assaltante. O caso aconteceu no município de Unaí, em Minas Gerais, na última sexta-feira (9), enquanto o profissional atendia uma gestante de alto risco.

Em gravações feitas no momento da imobilização, o médico desabafa: “Ele chegou aqui armado durante uma consulta com uma gestante de alto risco. Ele apontou a arma para a gente!” informa o médico nas imagens.

Segundo o médico, o homem conseguiu arrancar duas correntes que ele utilizava. A Polícia Civil de Minas informou que o suspeito, de 42 anos, foi preso em flagrante pelo crime de roubo e encaminhado ao sistema prisional. Ele permanece à disposição da Justiça. As autoridades seguem com as investigações para esclarecimento do caso.