Dupla armada tenta assaltar condutor de veículo, em Belém

Uma tentativa de assalto foi registrada por câmeras de segurança na noite de segunda-feira (12), na travessa Manoel Evaristo, esquina com o canal da Soares Carneiro, no bairro do Umarizal, em Belém. Pelas imagens é possível ver quando dois homens armados tentam abordar um veículo, mas o motorista percebe a ação e acelera, fugindo do local.

O relógio marca 22h02, quando o carro prata faz uma manobra para estacionar na lateral da via. Um outro veículo passa pelo local normalmente, assim como uma pessoa de bicicleta. Na filmagem é possível ver que quando o veículo prata para em frente a uma casa um outro carro vermelho surge na imagens, trafegando pela rua do canal. Momentos depois os dois homens aparecem e correm para cima do veículo estacionado. O condutor só não é assaltado pois percebe a aproximação da dupla.

Na gravação de uma outra residência, na rua do canal da Soares Carneiro, é possível ver quando os dois suspeitos descem do veículo vermelho. O automóvel aparenta estar dando apoio a ação criminosa, pois quando a dupla não consegue assaltar o veículo, corre novamente para dentro do veículo e foge. Ainda não há informações se os suspeitos foram identificados ou localizados pela Polícia Militar.

Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área. A PC reforça a importância do registro para que o caso seja devidamente investigado.