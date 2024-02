Dupla em moto é baleada durante tentativa de assalto a policial militar à paisana, em Bragança

Dois suspeitos de tentar assaltar um policial militar foram baleados na noite de terça-feira (6), em Bragança, nordeste do Pará. Conforme as informações trabalhadas pela polícia, o agente de segurança estava chegando na casa onde mora, no bairro do Cereja, quando a dupla, que estava em posse de uma arma de fogo, se aproximou e anunciou o roubo. O PM, que estava à paisana, reagiu e efetuou os disparos contra os homens.

VEJA MAIS

Segundo as informações iniciais, quando o agente percebeu a ação dos suspeitos conseguiu correr e sacar a arma. O garupa da moto, que estava armado, ainda fez um disparo contra o PM. A dupla foi atingida e um dos suspeitos, que estava com uma camisa de mototaxista e conduzia a moto, caiu no chão ainda consciente. O comparsa, mesmo ferido, conseguiu parar uma pessoa que passava pelo local e a ameaçou com a arma para que o ajudasse a fugir. Os relatos dos agentes é que o garupa foi deixado no hospital municipal, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.

O suspeito que conduzia a moto também foi socorrido por uma ambulância do Samu, que foi chamada por populares que presenciaram a situação. Equipes do 33° BPM estiveram no local dando apoio ao PM envolvido na ação, que saiu ileso. A Polícia Civil de Bragança foi acionada e iniciou as investigações sobre a situação, para elucidar o caso e prender os suspeitos.

Um revólver calibre 38 e oito munições, sendo quatro encontradas na arma e quatro no bolso de um dos suspeitos, foram apresentadas da Delegacia de Polícia de Bragança. Uma cartulho da bala disparada contra o PM também foi localizado pelos agentes. Além disso, a motocicleta Honda CG Fan 150, de cor amarela, que estava com a dupla foi apreendida Polícia de Bragança, para os procedimentos cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil informou que dois suspeitos foram baleados em uma tentativa de roubo a um policial militar e encaminhados ao hospital. A arma e a motocicleta usadas no assalto foram apresentadas na Delegacia de Bragança, que investiga o caso.